Пегов сообщил подробности новой массированной атаки на инфраструктуру Украины

Армия России в ночь на 21 октября и в течение последующего дня нанесла массированные удары по территории Украины. Подробности сообщил военкор Семен Пегов в своем WarGonzo.

По его данным, атака характеризовалась комбинированным применением различных видов вооружения. По целям были выпущены баллистические ракеты «Искандер», а также задействовано до 98 ударных беспилотников.

Так, удары нанесены по объектам в Харькове, где сообщалось о взрывах в Индустриальном районе, а также по ряду других областей. География атак оказалась широкой и охватила как прифронтовые, так и тыловые регионы.

«Помимо Харькова, ударам подверглись объекты в Дружковке на Донбассе, городе Смела в Черкасской области, где был зафиксирован пожар, а также Павлоградский район. В ряде городов, включая Чернигов, атаки вызвали перебои с электроснабжением и водоснабжением», — уточнил Пегов.

По данным украинской стороны, было множество попаданий, которые пришлись на промышленные и энергетические объекты.

Ранее стало известно, что подземные цеха по производству ракет ликвидированы в Днепропетровской области.