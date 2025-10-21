Пегов сообщил подробности новой массированной атаки на инфраструктуру Украины
Армия России в ночь на 21 октября и в течение последующего дня нанесла массированные удары по территории Украины. Подробности сообщил военкор Семен Пегов в своем WarGonzo.
По его данным, атака характеризовалась комбинированным применением различных видов вооружения. По целям были выпущены баллистические ракеты «Искандер», а также задействовано до 98 ударных беспилотников.
Так, удары нанесены по объектам в Харькове, где сообщалось о взрывах в Индустриальном районе, а также по ряду других областей. География атак оказалась широкой и охватила как прифронтовые, так и тыловые регионы.
По данным украинской стороны, было множество попаданий, которые пришлись на промышленные и энергетические объекты.
Ранее стало известно, что подземные цеха по производству ракет ликвидированы в Днепропетровской области.