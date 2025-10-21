Сальдо заявил о невозможности форсирования ВСУ Днепра

При текущем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсирование Днепра является крайне сложной и безнадежной задачей. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

© Газета.Ru

При этом он отметил, что отдельные диверсионные группы (ДРГ) на лодках время от времени пытаются перебраться на левый берег Днепра и практически всегда получают отпор.

«Динамика таких попыток постоянно снижается — их становится всё меньше по сравнению с тем же 2024 годом», — подчеркнул Сальдо.

В начале октября стало известно, что украинское командование перебросило силы из Херсона вглубь правобережья Днепра. Позднее российские силы установили контроль над всеми островами в пойме реки.

В российских силовых структурах ранее сообщили, что российские войска постоянно контролируют перемещения и маневры украинских военнослужащих в районе Днепра. При обнаружении ВСУ их ликвидируют при помощи FPV-дронов и артиллерии. Уточняется, что при каждой попытке форсирования Днепра противник несет крупные потери.