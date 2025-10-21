В МИД ответили на вопрос об обсуждении Лавровым и Рубио поставок Tomahawk

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не стал отвечать на вопрос о том, обсуждали ли в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вопрос поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов. Вообще, суть закрытой работы состоит в том, что некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство. Не могу никак вам прокомментировать содержание вчерашнего разговора», — сказал он.

20 октября состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио. В российском МИД подчеркнули, что стороны «конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий», достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во время переговоров 16 октября.

После разговора Лаврова и Рубио стало известно, что главы дипломатических ведомств могут провести встречу по Украине 23 октября. Однако вскоре телеканал CNN сообщил, что переговоры были отложены.