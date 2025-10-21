Залужный указал на странное обстоятельство при поставках Киеву западного оружия

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий.

И это «несмотря на амбициозные цели», заявленные западными странами по поддержке Украины. Поддержка будет осуществляться, как полагает экс-главком ВСУ, «без сроков и механизмов обязательного выполнения» и, следовательно, «без соответствующих гарантий». Статья Залужного опубликована на сайте издания "Украинская правда".

Военный эксперт раскрыл, о каком «секретном оружии» говорил Трамп

14 октября были опубликованы данные подсчетов Немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel), согласно которым объем военной помощи Киеву резко сократился в июле и августе несмотря на заявленную инициативу по масштабной оперативной закупке оружия США для Украины.