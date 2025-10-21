Стало известно, кого в России могут освободить от призыва в армию

Движение «Ветераны России» выступило с инициативой освободить от призыва на срочную службу добровольцев, участвовавших в специальной военной операции. Об этом заявил News.ru руководитель организации Ильдар Резяпов.

По его словам, общественная организация направила официальные обращения в Госдуму, правительство и администрацию президента.

«Они прошли серьезную школу мужества и профессионализма. Их боевой опыт зачастую превосходит армейскую подготовку, поэтому требовать от них повторного прохождения службы не только нелогично, но и несправедливо», — уверен Резяпов.

Глава движения «Ветераны России» обратил внимание на то, что добровольчество признано на государственном уровне, однако вернувшиеся с СВО бойцы зачастую продолжают получать повестки для прохождения срочной службы.

«Каждый доброволец, вставший на защиту страны по зову сердца, уже выполнил свой воинский долг. Государство обязано признать этот факт и защитить их от повторного призыва», — подчеркнул Резяпов.

Напомним, что с 1 октября в России начался осенний призыв на военную службу, он продлится до 31 декабря. При этом ранее призывной возраст был увеличен с 27 до 30 лет, что усложнило жизнь уклонистам. А с этого года действие решения об отправке призывника на срочную службу расширено до двух призывных кампаний.