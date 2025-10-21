Экипаж Су-34 уничтожил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского командного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Удар наносился в интересах группировки войск «Юг» по заранее заданным координатам.

Отмечено, что удалось ликвидировать не только командный пункт неприятеля, но и личный состав ВСУ. Разведка подтвердила успешное уничтожение намеченной цели. Экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 разнесли украинский опорник в зоне проведения специальной военной операции. Авиаудар наносился в интересах группировки «Восток», летчики применили неуправляемые ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.