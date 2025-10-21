Атаки ВСУ 21 октября: удары по жилым домам

В результате одной из самых массированных атак Вооруженных сил Украины по Ростовской области пострадали несколько многоквартирных домов. Как средства ПВО отражали ночную атаку на российские регионы, разбирался «Рамблер».

По информации Минобороны РФ, в течение ночи были уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 34 беспилотника атаковали Ростовскую область, шесть были сбиты над территорией Воронежской области, по три уничтожены в Краснодарском крае и Липецкой области. Два беспилотника сбили в Крыму и семь уничтожили над акваторией Черного моря, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ростовская область

Отражена массированная воздушная атака в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске, уточнил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, не обошлось без пострадавших.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему», — пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона была повреждена линия электропередачи. Однако наиболее серьезные разрушения были зафиксированы в Батайске. Там под ударами дронов оказались многоквартирные дома.

Частично обрушилась стена многоэтажки, расположенной на Западном шоссе. Кроме того, по информации Юрия Слюсаря, фрагменты другого БПЛА упали во дворе жилого дома на улице Октябрьская, в здании были выбиты стекла, а также повреждены припаркованные машины.

«Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома [на Западном шоссе] выведены 20 человек», — рассказал глава региона, отметив, что после обследования дома жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Брянская область

В Брянской области был атакован беспилотниками город Клинцы. В двух многоквартирных домах выбиты стекла, получили повреждения три автомобиля, рассказал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.

При этом, по словам Александра Богомаза, Вооруженные силы Украины резко увеличили интенсивность обстрелов Брянской области.

«Я могу сказать одно: если взять этот год, то обстрелы увеличились ровно в три раза. Больше стало, чем за все предыдущее время», — пояснил губернатор в интервью РИА Новости.

Воронежская область

Атака украинских беспилотников отражена в пяти районах Воронежской области. Обнаружено, уничтожено и подавлено девять беспилотных летательных аппаратов, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Пострадавших нет. В одном районе поврежден элемент промышленного сооружения, в другом в частном домовладении незначительно посечен забор», — уточнил он.

Ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня ночью вводились в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Сочи, Тамбова, Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли»: один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Волгоград; один самолет, выполнявший рейс в Грозный; один самолет, выполнявший рейс в Сочи», — отметил он.

При этом представитель Росавиации подчеркнул, что были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.