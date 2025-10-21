В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Красным Лиманом и уничтожении военных объектов ВСУ в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 21 октября.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник самолетного типа «Молния» уничтожил технику и живую силу ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка выявила крупное скопление военных ВСУ, которые препятствовали продвижению штурмовиков ВС РФ.

Получив координаты цели, расчет собрал «Молнию», снарядил беспилотник фугасными боеприпасами и запустил его. Преодолев системы радиоэлектронной борьбы и пункты ПВО, дрон-камикадзе успешно поразил цель, подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение «Бабы-Яги»

Расчеты беспилотников ВС РФ в воздушном бою уничтожили дрон Jupiter-H1 и два квадрокоптера типа «Баба-Яга», сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Оператор российского FPV-дрона «Бумеранг-10», вылетевшего в сторону правого берега Днепра, обнаружил в небе украинский дрон-бомбардировщик Jupiter-H1 и две «Бабы-Яги». Начальник расчета принял решение уничтожить украинские дроны воздушными таранами.

Операция в Харьковской области

Оператор российского FPV-дрона на оптоволокне уничтожил бронетранспортер ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Замаскированный в лесу бронетранспортер М113 был обнаружен воздушной разведкой.

Разведчики ВС РФ совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи, отметили в Минобороны. Бронетранспортер был уничтожен точным попаданием дрона.

Операция в Запорожской области

Российские FPV-дроны уничтожили военные объекты и личный состав ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Операторы дронов нанесли удары по наблюдательным пунктам, огневым точкам, укрытиям и позициям ВСУ.

Операция Су-34

Истребитель Су-34 уничтожил живую силу и командный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Удар по целям был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

ВСУ в тактическом окружении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские войска взяли в тактическое окружение группу ВСУ численностью до ста человек, дислоцированную в селе Новоселовка (ДНР). По словам Марочко, у сил ВСУ в этом селе не осталось вариантов для безопасного снабжения и проведения ротации.

Ликвидация колумбийских наемников

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что более десяти колумбийских наемников ВСУ были ликвидированы у села Отрадное Харьковской области.