Момент атаки ВСУ на российский город сняли на видео

В сети появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Батайск в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен жужжащий звук работы мотора беспилотника, который нарастает. Впоследствии слышен мощный звук взрыва, который раздается вблизи жилых многоэтажных домов.

Ранее в сети появились другие кадры из Ростовской области, на которых виден момент удара ВСУ по постройке и мощный взрыв.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 21 октября, над регионом сбили 34 дрона. В Батайске обломки дрона повредили жилой дом, также под удар попал медцентр. ВСУ также атаковали Ростов-на-Дону, где травмы получили два человека.