Сальдо назвал форсирование Днепра безнадёжной задачей для ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал форсирование Днепра для украинских войск невыполнимой задачей из-за их текущего состояния.

По его словам, форсирование Днепра силами украинских военных невозможно при их нынешнем положении, передает РИА «Новости». Сальдо подчеркнул: «Форсировать – это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр – задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ – безнадежная».

Он отметил, что отдельные диверсионные группы на лодках иногда пытаются перебраться на левый берег Днепра, однако противник практически всегда получает отпор. По словам Сальдо, российские силы быстро реагируют на такие попытки, уничтожают лодки и наносят удары по местам отправления.

Глава региона добавил, что количество этих попыток снижается, и их становится все меньше по сравнению с 2024 годом.

