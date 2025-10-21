Ситуация с обеспечением снарядами у Вооруженных сил Украины (ВСУ) является критической, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, военные расходуют порядка 55-60 тысяч снарядов в день.

© Лента.ру

«То, что у Европы не хватает денег на поставку 300 тысяч снарядов из 2 миллионов обещанных — не так важно, — считает Матвийчук. — Потому что суточная норма потребления у ВСУ — 55-60 тысяч снарядов в сутки. То есть, 300 тысяч — это минус пять-шесть дней. Дефицит снарядов на деле куда более серьезен, собрать деньги на них не получается».

В бригаде ВСУ удивились заявлениям Зеленского о ситуации на фронте

По оценке полковника, для того, чтобы качественно выполнять боевые задачи и продолжать военные действия, необходимо развернуть производства, способные выпускать порядка 100 тысяч снарядов в сутки, что на данный момент невозможно. Потому, как он считает, ситуация с дефицитом боеприпасов остается критической.

«Пленные солдаты ВСУ сегодня говорят о том, что артиллерия не выполняет боевые задачи, потому что экономит снаряды», — добавил военный.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие прорвали многоуровневую сеть укреплений ВСУ в Донецкой народной республике. Глава ДНР Пушилин отметил, что украинские военные могли бы удерживать оборону на данном участке фронта еще долгое время. Однако этому препятствовали грамотные действия армии России.