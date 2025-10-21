Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости заявил о том, что число обстрелов в приграничном российском регионе за последний год увеличилось в три раза.

В области часто сбивают ракеты, поделился подробностями собеседник издания. По словам главы российского региона, количество обстрелов стало больше, чем за все предыдущее время.

До этого Губернатор Брянской области Александр Богомаз признался, что ВСУ все жестче терроризируют гражданское население Брянской области.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар дронами по автовокзалу в Брянской области, тогда пострадал мужчина. Вдобавок к этому из-за удара украинской армии получили повреждения два пассажирских микроавтобуса.