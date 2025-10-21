ВСУ в скором времени потеряют важный населенный пункт Красноармейск в ДНР. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею», — подчеркнул он.

Украина бросила значительную часть своих военных сил на удержание названного населенного пункта, отметил журналист, однако, по его оценке, Киев потерпит поражение, потеряв город.

Дефицит снарядов у ВСУ назвали критическим

20 октября бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что украинские войска уже не в силах сдерживать наступление ВС России, которые наращивают темпы продвижения в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Макговерна, большую роль в ускорении продвижения играют беспрецедентные по масштабам удары ракетами и БПЛА по позициям ВСУ, украинским складам и военно-промышленным объектам.

Ранее Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки.