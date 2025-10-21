Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией — в частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса. Об этом он заявил на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — подчеркнул глава СВР.

Также, по словам Нарышкина, был запущен процесс кратного наращивания объёмов выпуска продукции европейского ВПК. Кроме того, на регулярную основу были переведены отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование» населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы.