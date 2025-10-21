Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили президента страны Владимира Зеленского во лжи. Соответствующее сообщение появилось в неофициальном Telegram-канале соединения.

Военнослужащие обратили внимание за заявление украинского лидера о возвращении под контроль ВСУ ряда населенных пунктов на новопавловском направлении в Днепропетровской области.

«Какие четыре села освобождены? О чем идет речь?» — задали они вопросы верховному главнокомандующему.

«Создается впечатление, что президента намеренно или ненамеренно вводят в заблуждение относительно ситуации на нуле», — резюмировали авторы канала.

46-я бригада ВСУ дислоцирована на данном направлении. Месяц назад — 19 сентября — сообщалось, что шесть тысяч бойцов ВСУ, включая эту бригаду, попали в полукотел российских войск в Новопавловке.