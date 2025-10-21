ВС России ликвидировали наемников из ЮАР под Купянском

Наемники из Южно-Африканской Республики (ЮАР), воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были ликвидированы российскими войсками под Купянском. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, Армия России продолжает успешное продвижение вглубь города. Между тем, штурмовые подразделения прошли еще два километра, занимая все высотные застройки.

Как уточняется, ВСУ несут колоссальные потери в попытке удержаться на своих позициях.

Военный рассказал о ликвидации сотен иностранных наемников ВСУ

«Часть ликвидированных практически невозможно идентифицировать после прилетов ФАБ-500 по местам скопления», — пишет канал.

При этом несколько вражеских бойцов все же удалось опознать. По информации SHOT, наемники их ЮАР вступили в ряды украинской армии за пять тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области предрекли скорое взятие Купянска армией России. По словам замглавы Военно-гражданской администрации региона Евгения Лисняка, при сохранении существующих темпов наступления ожидается полное окружение и взятие города в зону контроля российскими военнослужащими.