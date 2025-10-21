Госдума одобрила новые сроки призыва

Госдума приняла законопроект во втором чтении о круглогодичном призыве на военную службу.

Согласно документу, призыв в Вооруженные силы РФ будет проводиться в течение всего года - с 1 января по 31 декабря. Нормы касаются и медицинского освидетельствования, и психологического отбора, и заседаний призывной комиссии. При этом закон не затрагивает непосредственно отправку новобранцев в войсковые части - это будет происходить в привычные сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).

До вступления в силу закона призыв граждан на военную службу (включая явку в военкомат, прохождение комиссии и т. п.) осуществлялся два раза в год - в указанные сроки.

Принятие закона позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу, говорится в пояснительной записке.

"Инициатива направлена на то, чтобы разгрузить военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме "ошпаренной кошки", - заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Согласно поправкам, одобренным в рамках второго чтения, уточняется, что данные нормы не касаются граждан, пребывающих в запасе.

Еще одна поправка устанавливает, что предельный срок явки в военкомат после даты размещения электронной повестки будет ограничен 30 днями.

Документ также предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, заявил Картаполов.

Комментарий

Алексей Журавлев, первый зампред Комитета по обороне:

- Ранее я вносил аналогичный законопроект в Госдуму, но сейчас-то уж точно необходимость в круглогодичном призыве назрела. Он принесет гарантированное пополнение нашей армии, которая уже в 2026 году по поручению президента должна увеличиться до полутора миллионов человек.

Хотя в рамках СВО и не используются солдаты-срочники, они могут потребоваться, к примеру, для выполнения тыловых задач.

Кроме того, данный закон - это еще и полноценная работа военкоматов, которые прежде и двери-то свои открывали только во время призыва, весной и осенью.

Решение должно сказаться и на числе уклонистов - если они раньше бегали только несколько месяцев в году, то скрываться постоянно будет уже гораздо сложнее.