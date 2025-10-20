Президент США Дональд Трамп говорил об оружии, использующем силы гравитации, предположил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик напомнил, что американский лидер рассказал о сверхмощном и тайном оружии еще во время своего первого срока.

По его словам, руководитель одного из департаментов правительства США отреагировал на слова президента и слегка приподнял покров тайны. Он заметил, что что это оружие позволяет делать предметы легкими, перемещать их достаточно быстро, описал еще ряд свойств.

«Кто-то попытался говорить о гиперзвуковом оружии, но именно гиперзвук здесь ни при чем. Думаю, что речь пойдет о гравитационном оружии, системе, которая позволяет управлять гравитацией», — пояснил Кнутов.

Эксперт разъяснил, что сделать предметы легче можно только с помощью гравитации. Кроме того, она позволяет двигаться в воздушном пространстве с огромной скоростью.

Трамп заявил о наличии у США секретного оружия

В понедельник, 20 октября, Трамп рассказал на традиционном брифинге в Белом доме, что держава располагает передовыми вооружениями, о существовании которых «многие даже не знают».