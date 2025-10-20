Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА. Пост появился в его Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове. Губернатор также призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС.

В ночь на понедельник, 20 октября, Вооруженные силы Украины выпустили по четырем регионам России семь беспилотных летательных аппаратов.