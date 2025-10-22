В ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками, которые общались между собой на польском языке.

Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили в ДНР группу иностранных наемников, передает РИА «Новости». Старший оператор FPV-дронов с позывным «Турист» рассказал, что слышал польскую речь у противников, после чего дроном была ликвидирована группа из трех военнослужащих.

Российские дроны уничтожили элитный танк НАТО

По его словам, у уничтоженных были при себе винтовки М4 производства американской компании Colt, используемые в армиях стран НАТО. Военные особо отметили, что подобное вооружение характерно для западных наемников, действующих на стороне ВСУ.

Операция по уничтожению наемников прошла в районе боевых действий в ДНР, где продолжаются столкновения между российскими войсками и украинскими формированиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие обнаружили среди погибших в Приволье солдат документы, подтверждающие участие наемников из разных стран на стороне ВСУ. Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях.

Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой уничтожили 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.