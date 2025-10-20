Кая Каллас заявила, что Евросоюзу не хватает снарядов для Украины
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что альянсу не хватает снарядов для выполнения обязательств перед Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление она сделала во время пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. По словам Каллас, альянсу не хватает около 300 тысяч снарядов для выполнения обязательства по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов до конца 2025 года. На этом фоне Каллас призвала страны Евросоюза «принять меры».
«Нам нужны или какие-то перераспределения средств, или другие действия», — заявила она.
Каллас также добавила, что Евросоюз намерен работать с оборонной промышленностью Украины. Она уточнила, что альянс интересует сотрудничество с украинскими фабриками по производству беспилотников, а также средств по борьбе с ними.