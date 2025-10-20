Еще одна страна заявила о готовности участвовать в закупке оружия для Украины

Италия выразила готовность участвовать в программе закупок вооружения США для Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто выступил с соответствующей инициативой на встрече министров обороны НАТО на прошлой неделе.

«Италия выразила готовность платить за приобретение американского оружия для Украины в рамках особой программы закупок», — говорится в тексте.

По данным Bloomberg, изначально Италия выступала против участия в программе закупок, но пересмотрела свою позицию частично из опасений быть смещенной на второй план, если некоторые союзники по НАТО станут играть в ней ключевую роль.