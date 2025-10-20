Российские бойцы рассказали о дальности «Молний»

Операторы дронов-камикадзе «Молния» 123-й бригады Южной группировки российских войск смогли поразить цель на дальности свыше 50 километров. О возможностях аппаратов бойцы Вооруженных сил (ВС) России рассказали «Известиям».

«"Молния" — это FPV-дрон самолетного типа. По сути, это и есть противотанковая мина. В противотанковой мине тротиловый эквивалент взрывной части — 7,5 килограмма. Вот то же самое мы и грузим [на "Молнии"]», — сказал военнослужащий с позывным Бах.

Отмечается, что самой удаленной целью, которую поразили «Молнией», была газоперекачивающая станция на расстоянии 55 километров от пусковой позиции. Аппарат может работать в режиме автопилота в случае потери связи с оператором. При восстановлении канала пилот может продолжить полет в ручном режиме. В сообщении добавили, что подготовка запуска дрона занимает не более пяти минут.

Ранее в октябре стало известно, что беспилотник «Молния-2» поразил цель на рекордной дальности 82 километра. В качестве боевой части аппарата чаще всего используют противотанковые мины.