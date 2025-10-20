Названо единственное условие отказа ВС РФ от наступления

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Россия могла бы остановить продвижение своих войск только при одном условии - в случае капитуляции ВСУ. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению Перенджиева, Россия может согласиться на перемирие, только если ВСУ будут выведены с ее территорий. Он считает, что в ближайшее время этого не произойдет.

«В принципе, мы можем остановиться, когда освободим эти территории, может, это будет уже скоро», - подчеркнул Перенджиев.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп перевели телефонный разговор, посвященный украинскому урегулированию. Позже стало известно, что президенты планируют провести саммит в Будапеште в ближайшие две недели.

За разговором Путина и Трампа последовала встреча президента США с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, во время встречи он не требовал от Зеленского отказаться от притязаний на весь Донбасс.

Как заявил президент США, в Вашингтоне предлагают сторонам «просто остановиться на тех рубежах, где они находятся». По мнению Трампа, Россия и Украина могли бы «оставить все как есть» и «договориться о чем-то позже».