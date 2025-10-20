Провалы украинского командования, в том числе на Харьковском направлении, могут быть связаны с тем, что решения за главкома ВСУ Александра Сырского принимает американская военная нейросеть. Такую сенсационную версию недавних поражений ВСУ озвучил Телеграм-каналу Readovka советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.

© Московский Комсомолец

По словам эксперта, Сырский полностью отказался от классического военного анализа и доверился экспериментальным алгоритмам Пентагона. Речь идет о проекте DARPA под названием «Бесконечно обучаемые машины» — искусственном интеллекте (ИИ), который должен уметь самостоятельно принимать решения.

Однако, как отмечает Иванников, в условиях реальных боевых действий, где информация всегда неполная и нет двух одинаковых ситуаций, американские алгоритмы просто не справляются.

Эксперт считает, что Киев фактически превратил собственную армию в испытательный полигон для американских военных разработок.