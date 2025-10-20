«Вечная надежда на чудо»: эксперт рассказал о ситуации на фронте

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук высказался о ситуации на фронте в зоне спецоперации. Как сообщает «Царьград», он призвал не надеяться на чудо и наращивать военный ресурс, если Россия хочет побед.

По его словам, сейчас цель российских войск — растягивание противника по всей линии фронта, выявление слабых мест и концентрация ударов по ним. Среди самых активных точек Пинчук особенно выделил Покровск, где ситуация «близка к перелому».

«Российские войска зашли, доходят до центра города. Ну, это не значит, что он будет освобожден прямо вот там сегодня. Впереди вязкие, изнурительные городские бои», — написал политолог.

Еще одной активной точкой Пинчук назвал Северск. Его данным, ВС РФ еще не зашли в город, но уже находятся в его районе. Другое важное направление — Запорожье, где российские подразделения давят в направлении Полтавки и имеют перспективу дальнейшего продвижения.

В Донбассе главным плацдармом боевых действий является Константиновка. ВС РФ с севера движутся от Часова Яра, а с юга — от Торецка, через Клебан-Быковское водохранилище. Там вязкие и неспешные бои даже за дачные поселки — это необходимо, чтобы перекрыть южное направление логистики ВСУ.

«Хотите побед и реализации стратегических, оперативных и тактических задач? Наращивайте военный ресурс. <…> Поэтому эта наша вечная надежда на чудо — она должна все-таки как-то коррелироваться с математическими и ресурсными расчетами», — отметил эксперт.

Пинчук добавил, что понимать, что у России много ресурсов — «мало». Для победы их следует направить на решение военных задач.