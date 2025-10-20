Российские штурмовики неделю прожили в окопе в 30 метрах от позиций ВСУ

Российские штурмовики неделю прожили в окопе в 30 метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выдержали бой. Об этом рассказал заместитель командира штурмового взвода Александр Гаврилевский, его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в Telegram-канале.

Как рассказал военнослужащий, Вооруженные сил России (ВС РФ) вели бои на херсонском направлении. По его словам, однажды ему с группой даже пришлось неделю прожить в окопе в 30 метрах от противника и вести упорный бой за свою позицию.

«Закидывали друг друга гранатами, переговаривались. Я включал гимн России на колонке им», — вспомнил Гаврилевский.

По данным оборонного ведомства, ситуация возникла, когда группа российских штурмовиков попала в засаду ВСУ. Тогда они приняли решение окопаться и отбивать позиции. Первый бой длился около восьми часов беспрерывно.

На счету Гаврилевского больше восьми штурмов. «Ранения у меня есть, но они были получены уже после выполнения задач, на отходе, или только на подходе к месту боевого задания», — отметил он.

Ранее сообщалось, что два брата-штурмовика ВС РФ с мешком взрывчатки одолели группу украинских солдат и заняли их позицию. С их слов, противник активно отбивался и отказывался сдаваться в плен.