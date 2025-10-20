Украинские военнослужащие, пытающиеся остановить наступление ВС РФ в Днепропетровской области, опровергли слова Зеленского об успехах на этом участке фронта.

© Российская Газета

На брифинге для прессы украинский президент рассказал о тяжелых боях на новопавловском направлении. Несмотря на сложную ситуацию, ВСУ освободили здесь четыре села, заявил Зеленский.

"Какие четыре села освобождены на новопавловском направлении? О чем вообще речь?" - недоумевают представители 46-й аэромобильной бригады ВСУ, которая как раз и ведет тяжелые бои в Днепропетровской области.

Солдаты опубликовали карту оперативной обстановки, где видно, что, напротив, российские подразделения подошли вплотную к нескольким селам региона, так что они перешли в "серую зону".

Зеленский выдает желаемое за действительность не только в Днепропетровской области. На том же брифинге он рассказал об улучшении ситуации в Купянске, хотя неизбежную потерю города признают уже даже украинские политики.