Российские войска взломали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и вынудили их покинуть позиции. На это в соцсети X указал аналитик Алан Уотсон.

Он заявил, что командование ВСУ оставило в городе около тысячи бойцов, перед ними поставлена задача прикрывать отход основных сил, включая наемников из штурмовой бригады «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в России). Это произошло после крупных успехов Вооруженных сил (ВС) России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе.

Разведка Украины назвала реальные сроки окончания конфликта

20 октября командование 7-го корпуса десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ подтвердило прорыв российских войск в центр Красноармейска. Там отметили, что ситуация в городе остается напряженной, а ВС РФ стремятся прорвать оборону на нескольких направлениях.