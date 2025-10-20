Киев и Вашингтон готовят контракт на закупку 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Такое заявление сделал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По утверждению Зеленского, "Украина стоит в общей очереди на получение" систем Patriot, но "Белый дом может изменить порядок поставок", сообщает РИА Новости.

Говоря об источниках финансирования таких закупок, Зеленский заявил, что один из них — замороженные российские активы. Однако официально Запад все еще не принял решение о конфискации средств России, блокированных в рамках санкций.

Ранее американские СМИ отмечали, что в ходе спецоперации Россия изменила правила игры, обнулив эффективность Patriot. Эксперты указывают на то, что модернизированные российские "Искандеры-М" и "Кинжалы" научились уходить от перехвата.

Boeing получила $2,7 млрд на производство систем Patriot

Между тем Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил американской стороне сделку: украинские дроны в обмен на американские "Томагавки", поскольку у Соединенных Штатов "нет тысяч БПЛА, как у нас". Трамп оценил в целом позитивно идею приобретения украинских дронов, однако делиться ракетами с Киевом не захотел, подчеркнув, что США сами в них нуждаются.