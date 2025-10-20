Армия России расширила плацдарм на левом берегу Волчьей

Вооруженные силы Российской Федерации расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части активно наступают на левом берегу реки Волчья», — рассказал источник канала.

Отмечается что несколько десятков зданий в Волчанске Харьковской области уже заняты.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Север».