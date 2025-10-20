В Покровске наступил переломный момент — бои уже идут в центре города, а для украинских войск возникла угроза полного окружения. Как сообщает «Царьград», ВС РФ методично меняют тактику, нанося точечные удары по логистике и ключевым узлам обороны.

Пауза или смена тактики?

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил общее снижение интенсивности ударов по тылам ВСУ. Не исключено, что это связано с каким-то политическим решением или может быть частью стратегии: например, идет активная разведка и сбор новых данных для более точных атак. В результате можно ожидать, что Россия сосредоточит силы на уничтожении техники и средств электронного противодействия, которые сейчас пересекают границу через Румынию и Польшу.

Свидетели отмечают, что Запад не скрывает поставки: огромные партии военной техники везут открыто. Это может намекает на подготовку Киева к прорыву. В таком случае можно дождаться, когда поставки соберутся в одном месте, но ВСУ давно не складируют технику в больших количествах в уязвимых точках. Обычно это мелкие ангары с не более чем десятью единицами.

Лебедев добавляет, что удары в основном пришлись на приграничье и логистику. В Сумской области уничтожались склады и логистические пункты, в Харьковской области — склады, площадки хранения и ремонта, узлы связи и обороны. В Черниговской области поражены склады, опорные пункты в приграничье, скопления техники. Взрывы в районе лесхоза у ж/д станции, северо-восточной части города — там дислоцировались крупные подразделения ВСУ с техникой и дроноводами.

«Но ВСУ начинают менять тактику встречных боев. Нам, чтобы остановить противника и начать продвижение, просто придется качественно уничтожить запасы тыла, разрушать известную логистику, уничтожать системы связи», — заметил Лебедев.

Российские военные в Покровске

На этом фоне немецкий журналист Юлиан Репке признал, что ВС РФ вошли в центр Покровска: он опубликовал кадры с плененными бойцами ВСУ, которые встали на колени перед дроном. Украинский боец с позывным «Мучной» подтверждает бои в западной части. Если подразделения российских войск нарастят темп, то город может стать ловушкой. Ключевые атаки — вокруг промзоны на северо-западе. Если она падет, то ВСУ потеряют «стержень» своей обороны, а передвижение усложнится.

Приходят и другие сообщения: о присутствии ВС РФ в Первомайке, в Дурняке, у железнодорожной станции. Но пока речь не идет о полном контроле — скорее «серая зона».

В Купянске аналогичная ситуация — подразделений российской армии рассредоточиваются по всему городу, но противник пока держится. Опыт показывает, что после такой фазы населенные пункты обычно переходят под российский контроль.