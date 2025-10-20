Россия нашла секретное оружие для борьбы с украинскими беспилотниками

Беспилотные летательные аппараты сильно осложняют наземные операции на Украине. При этом кинетических средств перехвата и систем радиоэлектронной борьбы бывает недостаточно, чтобы обезвредить эту угрозу. Поэтому обеим сторонам приходится прибегать к другим методам противодействия, и России удалось найти секретное оружие для борьбы с украинскими БПЛА, сообщает The National Interest.

"Чтобы противостоять украинским беспилотным летательным аппаратам, российские военные используют неблагоприятные погодные условия для маскировки своих атак", - пишет TNI.

Использование погодных условий для маскировки перемещений войск, хоть оно и не является новым приемом, может быть очень эффективным. Перед началом атак на украинские позиции ВС РФ приходится концентрировать имеющиеся в наличии средства, включая основные боевые танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, грузовики и артиллерийские орудия. Недавние крупные механизированные наступления российских войск совпали с неблагоприятными погодными условиями, включая сильные дожди и туман, отмечает издание.

Помимо использования неблагоприятных погодных условий для маскировки крупных механизированных наступлений, российские войска вновь проводят общевойсковые операции.

"В общевойсковых операциях предпринимаются попытки объединить различные виды войск, такие как пехота, саперы, артиллерия, авиация, бронетехника и беспилотники, для прорыва обороны противника", - пишет The National Interest.

При эффективном применении общевойсковым операциям очень сложно противостоять, подчеркивает издание.