Бойцам ВС РФ удалось закрепиться в Ямполе
Российские подразделения закрепились в Ямполе Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что противник изо всех сил старается удержаться в районе населенного пункта. Сейчас ВС РФ закрепились и на окраинах Ямполя, и в его окрестностях, и продолжают продвижение.
Глава ДНР также заявил, что ВС РФ улучшили свои позиции на краснолиманском направлении — и в районе самого Красного Лимана, и в его окрестностях.
Напомним, что Ямполь — поселок менее чем в 10 км от Красного Лимана, рядом с границей ДНР и ЛНР. Находится к северо-востоку от славянско-краматорской агломерации.