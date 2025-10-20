Бойцам ВС РФ удалось закрепиться в Ямполе

Российские подразделения закрепились в Ямполе Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что противник изо всех сил старается удержаться в районе населенного пункта. Сейчас ВС РФ закрепились и на окраинах Ямполя, и в его окрестностях, и продолжают продвижение.

«Противник почему цепляется — это тоже не случайно, потому что после освобождения Ямполя у Красного Лимана будут перерезаны для противника все пути снабжения», — добавил Пушилин.

Глава ДНР также заявил, что ВС РФ улучшили свои позиции на краснолиманском направлении — и в районе самого Красного Лимана, и в его окрестностях.

Напомним, что Ямполь — поселок менее чем в 10 км от Красного Лимана, рядом с границей ДНР и ЛНР. Находится к северо-востоку от славянско-краматорской агломерации.