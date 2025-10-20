Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России заходят на границы Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Константиновское направление — тоже улучшение позиций. И после освобождения Плещеевки мы видим, что (…) наша разведка заходит уже на окраины Константиновки», — рассказал Пушилин.

По его словам, успехи армии России являются предвестником городских боев в Константиновке.

Ранее сообщалось, что из Константиновки бежала украинская администрация, а власть перешла к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что город является ключевым для обороны украинских подразделений в Донбассе.