Внутренние отсеки для вооружения Су-57 оказались больше, чем у F-22 и F-35

У российского Су-57 внутренние отсеки вооружения больше, чем у американских самолетов пятого поколения F-22 и F-35, сообщает Military Watch Magazine.

"Внутренние отсеки вооружения самолета заметно глубже, чем у его американского конкурента F-22 , и такой же глубины, но больше, чем у F-35. Это позволяет самолету нести боеприпасы большего диаметра, такие как крылатые ракеты", - пишет MWM.

Наряду с основным отсеком в фюзеляже, есть также два боковых отсека поменьше для ракет "воздух-воздух".

Су-57 выделяется на фоне китайских и американских истребителей пятого поколения как меньшим акцентом на скрытность, так и большим акцентом на развертывание крылатых ракет.

"Этот истребитель является единственным в своем поколении, который, как подтверждено, оснащен ракетами класса "воздух-земля" с дальностью действия за пределами видимости", - отмечает издание.

Ожидается, что Су-57 по-прежнему будет приоритетным для интеграции нового вооружения, уникальные возможности которого, как ожидается, повысят его привлекательность как для Министерства обороны России, так и для иностранных заказчиков, подводит итог MWM.