Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Украина может планировать провокацию в Венгрии на фоне новостей о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом Кнутов рассказал «Аргументам и фактам».

На прошлой неделе Путин и Трамп перевели телефонный разговор, посвященный украинскому урегулированию. После беседы было объявлено, что президенты планируют провести саммит в Будапеште в ближайшие две недели.

Кнутов отметил, что Украина «имеет зуб на Венгрию». По его мнению, Служба безопасности Украины (СБУ) или военная разведка могут попытаться организовать в стране «какой-нибудь теракт или диверсию».

«Венгры со своей стороны сделают все, чтобы не было никаких провокаций, и тем более террористических актов», - подчеркнул Кнутов.

В сентябре Будапешт заблокировал двенадцать украинских СМИ в ответ на блокировку Киевом венгерских, румынских и молдавских ресурсов.

И без того напряженные отношения между Венгрией и Украиной достигли нового минимума 26 сентября, когда Владимир Зеленский выразил протест из-за пролета над западом Украины разведывательных беспилотников. Он заявил, что дроны прилетели из Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан позже заявил, что Украина «не является независимым и суверенным государством», ЕС «поддерживает ее на плаву, так что она не должна вести себя так, будто она суверенная».