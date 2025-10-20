СБУ заподозрили в подготовке диверсии перед встречей Путина и Трампа
Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Украина может планировать провокацию в Венгрии на фоне новостей о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом Кнутов рассказал «Аргументам и фактам».
На прошлой неделе Путин и Трамп перевели телефонный разговор, посвященный украинскому урегулированию. После беседы было объявлено, что президенты планируют провести саммит в Будапеште в ближайшие две недели.
Кнутов отметил, что Украина «имеет зуб на Венгрию». По его мнению, Служба безопасности Украины (СБУ) или военная разведка могут попытаться организовать в стране «какой-нибудь теракт или диверсию».
«Венгры со своей стороны сделают все, чтобы не было никаких провокаций, и тем более террористических актов», - подчеркнул Кнутов.
В сентябре Будапешт заблокировал двенадцать украинских СМИ в ответ на блокировку Киевом венгерских, румынских и молдавских ресурсов.
И без того напряженные отношения между Венгрией и Украиной достигли нового минимума 26 сентября, когда Владимир Зеленский выразил протест из-за пролета над западом Украины разведывательных беспилотников. Он заявил, что дроны прилетели из Венгрии.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан позже заявил, что Украина «не является независимым и суверенным государством», ЕС «поддерживает ее на плаву, так что она не должна вести себя так, будто она суверенная».