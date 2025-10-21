Губернатор Ростовской области показал последствия ударов на регион

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично проинспектировал последствия ударов по Батайску. Глава региона опубликовал в своем telegram-канале фотографии с места событий.

© telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Выехал в Батайск. Заслушал доклады оперативно-спасательных служб», — написал Слюсарь.

На снимках видны последствия удара дронов. Поврежденные торговые павильоны и здание частного медцентра на улице Октябрьской.

Ранее Слюсарь сообщал о завершении обследования жилого дома взрывотехниками и поручал городской администрации оперативно создать комиссию для фиксации ущерба. Повреждения были зафиксированы не только в торговых павильонах и автомобилях, но и в частном медицинском центре. На месте продолжается работа профильных ведомств и спасательных служб.