Новости СВО сегодня: удар «Солнцепека» и потери ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской области - там, в частности, был уничтожен опорный пункт ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 20 октября.

Удар «Солнцепека»

Российская тяжелая огнеметная система 1А «Солнцепек» уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным воздушной разведки, на позиции находились огневые точки и живая сила ВСУ.

После уточнения координат расчет «Солнцепека» отправился на позицию и выполнил залп. В результате опорный пункт был полностью уничтожен, инженерные сооружения разрушены, ВСУ понесли значительные потери живой силы, заявили в Минобороны.

Военные подчеркнули, что эта операция ослабила оборону ВСУ и помогла продвижению российских штурмовиков.

Удар «Акации»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления украинскими дронами в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Замаскированные в лесу позиции ВСУ по антеннам и оборудованию связи обнаружила воздушная разведка. Удары по целям были нанесены из самоходных гаубиц 2С3 «Акация». В результате была нарушена система управления беспилотниками ВСУ.

«Поступает задача - выходим, отрабатываем, маскируемся и уходим. Основная опасность - дроны. Могут вычислить где находимся, начать работать артиллерией или направить камикадзе. Постоянно выезжаем на позиции, отрабатываем, меняемся с другими расчетами, отдыхаем и снова выдвигаемся», - рассказал наводчик «Акации» с позывным «Воробей».

Захват американской бронемашины

Российские силы вывезли подбитую американскую бронемашину М113 с линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщает РИА Новости. Водитель мастер-эвакуационного отделения с позывным «Киля» рассказал, что принадлежавшая ВСУ бронемашина подорвалась на мине, но ее удалось восстановить.

Как украинский телефон помог ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Мгновенный» рассказал РИА Новости, что найденный у солдата ВСУ телефон помог российским силам уничтожить до семи украинских опорных пунктов. В телефоне оказалось множество отмеченных точек, где «сидели» укрепления ВСУ.

«Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», - заявил «Мгновенный».

Обстановка в Сумской области

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что ВС РФ отразили четыре попытки контратак ВСУ в Сумской области. По словам собеседника агентства, попытки предпринимались в районе Константиновки и Юнаковки. ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.

Потери ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что за неделю в боях у ЛНР ВСУ потеряли 4 230 солдат и наемников. По его данным, наибольшие потери ВСУ несли на купянском, боровском и краснолиманском направлениях.