Атаки ВСУ на регионы России 20 октября: погибшие и пострадавшие

Два человека погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Какие области оказались под ударом, и к каким последствиям это привело, разбирался «Рамблер».

В течение ночи над территорией России были уничтожены семь беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над Крымом, два– над территорией Брянской области, и по одному дрону уничтожено в Липецкой и Ульяновской областях.

Белгородская область

Белгородская область также была атакована БПЛА. В результате сбросов взрывных устройств в селе Ясные Зори погибли мужчина и женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, взрыв произошел на территорию сельхозпредприятия.

«Погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте… (…) В результате атаки также ранен мирный житель», — написал глава региона, выразив соболезнования родным погибших.

Он также отметил, что мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был госпитализирован.

Воронежская область

После взрыва беспилотника в Кантемировском районе Воронежской области госпитализирована местная жительница. Об этом сообщил вечером 19 октября в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. (…) Еще в одном районе выбиты стекла в частном доме и хозяйственных постройках», — пояснил глава региона.

Ульяновская область

В Ульяновской области силами противовоздушной обороны была предотвращена атака БПЛА на подстанцию в поселке Вешкайме, пострадавших нет, рассказал губернатор региона Алексей Русских.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что электроснабжение населенных пунктов ведется в штатном режиме.

«На месте работают спецслужбы», — написал Русских, напомнив, что распространять фото и видео атаки беспилотников, а также их уничтожения средствами ПВО, запрещено.

Работа аэропортов

Была приостановлена работа сразу пяти аэропортов. Ограничения вводились в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Казани, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.