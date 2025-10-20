На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие наемники из пяти стран. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Страны Восточной Европы, в частности польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа "Гетика", которая периодически появляется для восстановления боеспособности», — рассказал о происхождении наемников источник информагентства.

Также в рядах ВСУ бои ведут наемники из Латинской Америки, США и Великобритании. Бойцы из Латинской Америки — представители Колумбии.

Ранее стало известно, что трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным обстрелом, бросили раненых и сбежали. Раненым не попытались оказать первую помощь.