Британским военным разрешат сбивать неизвестные дроны

Британским военнослужащим могут разрешить сбивать неопознанные беспилотники, если в них увидят угрозу для баз. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили выступит с соответствующим заявлением в понедельник, 20 октября. Предполагается, что эти планы должны сократить «бюрократическую волокиту», связанную с реакцией военных на появление беспилотников в районе баз.

«Хотя первоначально новые полномочия будут распространяться только на военные объекты, правительство (Великобритании - Прим. ред.) не исключает возможности распространения этих полномочий на другие объекты, такие как аэропорты», - говорится в материале.

Как отмечает издание, в настоящее время неизвестно, когда эти полномочия вступят в силу.

Ранее президент РФ Владимир Путин шуткой ответил на вопрос по поводу так называемых «российских дронов» в Европе. После этого он объяснил серьезно, что у Москвы нет никаких целей в районе стран ЕС.