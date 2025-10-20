Проблемы с логистикой привели к росту небоевых потерь у противника в Сумской области.

Солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Садков умирают от болезней и осложнений при ранениях, не получая вовремя необходимых лекарств. Тыловые службы не могут доставить медикаменты на передовую, так как наземная логистика находится под контролем ВС РФ, а транспортные дроны сбивают русские коптеры-перехватчики.

Ряд необходимых солдатам препаратов просто отсутствует.

Также из-за проблем с логистикой, нехватки боеприпасов, продуктов и воды, затянувшейся службы на передовой в отсутствие ротации часть подразделений ВСУ самовольно оставила опорные пункты, пишет "Северный ветер".

Морские пехотинцы группировки ВС РФ "Север" при поддержке ВКС России продвигаются на правом фланге. Противник пытается атаковать по всей линии фронта: у Константиновки силами 225-го штурмового полка, у Юнаковки работает 47-я механизированная бригада ВСУ. За минувшие сутки наши подразделения отразили четыре контратаки, враг был с потерями отброшен на исходные позиции.