Подразделения российской армии успешно ликвидировали до семи укреплённых позиций украинских формирований благодаря информации, полученной с мобильного телефона нейтрализованного боевика. Как сообщил РИА Новости стрелок группировки войск «Южная» с позывным «Мгновенный», в ходе осмотра личных ведей противника был обнаружен телефон с многочисленными метками на карте, указывающими на расположение вражеских опорных пунктов.

© Московский Комсомолец

Военнослужащий передал эти координаты по радиостанции своему командиру, после чего проведённая разведка подтвердила нахождение противника на указанных позициях.

По словам источника, полученные разведданные позволили артиллерийским подразделениям российских войск нанести точные удары, в результате которых были уничтожены все обнаруженные укреплённые пункты вместе с находившимся в них личным составом противника.

Ранее сообщалось, что российские дроны уничтожили элитный танк НАТО.