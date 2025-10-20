Расчеты российских беспилотников ликвидировали немецкий танк «Леопард», который предпринимал попытки обстреливать расположения российских военнослужащих на территории Донецкой Народной Республики. Об этом агентству РИА Новости сообщил командир взвода БПЛА с позывным «Чур».

© Московский Комсомолец

Он рассказал, что при появлении бронетехники противника, которая открыла огонь, операторы немедленно направили к цели дроны-камикадзе, в результате чего танк был поражен и полностью уничтожен. Командир также отметил, что, вопреки распространенным утверждениям о техническом преимуществе западных образцов вооружения, немецкие танки демонстрируют высокую уязвимость перед атаками с беспилотников.

По его словам, «Леопарды» эффективно поражаются, а их боекомплект, расположенный в кормовой нише башни и не имеющий должной защиты, детонирует при попадании, приводя к мощному возгоранию.

Ранее Вэнс раскрыл позицию Трампа по поставкам Украине ракет Tomahawk.