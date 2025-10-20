Российские дроны уничтожили элитный танк НАТО
Расчеты российских беспилотников ликвидировали немецкий танк «Леопард», который предпринимал попытки обстреливать расположения российских военнослужащих на территории Донецкой Народной Республики. Об этом агентству РИА Новости сообщил командир взвода БПЛА с позывным «Чур».
Он рассказал, что при появлении бронетехники противника, которая открыла огонь, операторы немедленно направили к цели дроны-камикадзе, в результате чего танк был поражен и полностью уничтожен. Командир также отметил, что, вопреки распространенным утверждениям о техническом преимуществе западных образцов вооружения, немецкие танки демонстрируют высокую уязвимость перед атаками с беспилотников.
По его словам, «Леопарды» эффективно поражаются, а их боекомплект, расположенный в кормовой нише башни и не имеющий должной защиты, детонирует при попадании, приводя к мощному возгоранию.
