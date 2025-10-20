Вэнс высказался о поставках Tomahawk Киеву

США пока не приняли решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил журналистам вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

По его словам, США пытаются обеспечить в первую очередь свою безопасность.

«Очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил, для наших войск. Именно этому уделяет первостепенное внимание президент [США Дональд Трамп]», - рассказал Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что Трамп может продать Европе дополнительное оружие, если посчитает это соответствующим интересам Вашингтона. Но глава государства пока не принял такого решения относительно Tomahawk.

Трамп ответил на вопрос о поставках «Томагавков» Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что его страна сама нуждается в ракетах Tomahawk, пишет 360.ru.