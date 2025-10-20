Появились кадры взрывов в одесском порту Южный

Жители Одесской области опубликовали фото и видео ночной атаки "Гераней" на порт Южный.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 23:41 - ПВО обнаружила над морем три русских беспилотника, идущих к Черноморску. В 23:55 число дронов выросло до шести. В 00:01 в порту Южный раздались первые взрывы.

Атака продолжалась недолго - в 00:14 прилеты прекратились, над побережьем еще какое-то время кружил разведывательный БПЛА, затем улетел и он. В итоге местные жители насчитали более десяти взрывов, в порту начался мощный пожар.

В ночь на понедельник армия России также нанесла удары ракетами и дронами по Павлоградскому району Днепропетровской области - перед этим там уничтожили зенитную систему Patriot, чтобы не мешала, - и окрестностям Чернигова. "Герани" обработали позиции ВСУ в Краматорске и Славянске.

Накануне русские дроны устроили крупный пожар на Западно-Донбасской шахте в Днепропетровской области. Там добывают уголь для украинских тепловых электростанций и налет этот - тоже удар по энергосистеме, только с иного ракурса.