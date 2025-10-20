Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

Военным в Великобритании разрешат сбивать дроны, которые угрожают их военным базам. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источники.

«Войскам будут даны новые права — сбивать дроны, которые угрожают военным базам Великобритании», — сказано в статье.

Планируется, что об этом официально объявит в понедельник, 20 октября, глава британского Министерства обороны Джон Хили. По данным собеседника издания, разрешение будет касаться только военных объектов.

Ранее СМИ писали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов ряда стран. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В некоторых случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.