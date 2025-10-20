ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов

Несмотря на сезон распутицы, наступление российских подразделений не только не остановилось, но набирает темп. Под угрозой оказались два ключевых опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Купянск в Харьковской области и Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Впервые за многие месяцы российские военные применили в наступлении бронетехнику — то, что долгое время считалось невозможным из-за господства ударных БПЛА. Почему это может означать, что позиционная война подходит к концу, и как украинское командование пытается предотвратить развал обороны — разбиралась «Лента.ру».

Танки и туманы

Проливные дожди и густые туманы, пришедшие в Донбасс и соседние регионы в начале октября, почти не повлияли на интенсивность боевых действий. Напротив, нелетная для беспилотников погода заставила обе стороны вернуться к классическим методам ведения войны — наступлению пехотными группами при поддержке тяжелой бронетехники: танков и боевых машин.

Так бывает не каждый день. Но по сравнению с летом, когда дожди могли не идти неделями, и российским, и украинским войскам теперь проще проводить ротации, подвозить боеприпасы и продовольствие, а также сосредотачивать силы для локальных ударов.

10 октября российские подразделения мощным механизированным ударом восстановили контроль над Владимировкой, расположенной в основании так называемого Добропольского выступа. Колонна из нескольких танков и БМП, воспользовавшись отсутствием дронов из-за непогоды, ворвалась в поселок и высадила десант.

Украинская оборона, построенная на действиях малых пехотных групп, не смогла сдержать удар. Однако развить успех российским войскам не удалось: вскоре небо снова заполнили беспилотники

«Чем хуже будет погода (...), тем сложнее противнику заранее обнаружить сосредоточение российской бронетехники у передовой, а значит, у него будет меньше времени на реакцию», — поясняет аналитический проект «Военный осведомитель».

Вскоре можно ожидать новых аналогичных ударов при участии бронетехники, которая, впрочем, с каждым месяцем все меньше (...) живет на современном поле боя «Военный осведомитель» Telegram-канал

Похожая ситуация складывается и на других участках фронта — в районе Красноармейска (Покровска) на юго-западе ДНР и в Купянске Харьковской области, потерянном российскими военными осенью 2022 года.

Здесь бронетехника почти не применяется из-за плотной застройки, но дожди и туманы позволили российским войскам закрепиться в пределах населенных пунктов, наладить снабжение и провести ротации

В Красноармейской агломерации, охваченной полукольцом, активно действуют российские диверсионные группы, а на юго-западных окраинах укрепились линейные подразделения. По данным украинских источников, значительная часть города остается в «серой зоне».

«Ситуация под Покровском вновь (...) приближается к критической. (...) [Российские военные] заходят в южные кварталы и закрепляются в многоэтажках», — сообщил украинский офицер Роман Кондратюк, призвав командование «готовиться к худшему».

В Купянске — одном из главных логистических узлов на востоке Харьковской области — положение ВСУ еще тяжелее. Большая часть города уже контролируется российской пехотой, которая продвигается на юг по обеим сторонам реки Оскол.

Падение Купянска может обернуться кризисом обороны Вооруженных сил Украины на всем левобережье этой реки и открыть путь для наступления российских подразделений на север Донецкой народной республики — в сторону Красного Лимана и Славянско-Краматорской агломерации.

Полный захват Купянска — вопрос времени. Точка невозврата пройдена. Русские уже полностью в городе Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады

«Дилемма Сырского»

За последний месяц продвижение российских войск не ограничилось Купянском и Красноармейском. Однако говорить о таком масштабном прорыве обороны, как летом, пока рано.

С начала октября российские подразделения продвинулись:

на юго-западе Днепропетровской области — на три-четыре километра; западнее Красноармейска в ДНР — на два-три километра; южнее Константиновки в ДНР — на один-два километра; по направлению к Северску со стороны Кременского леса в ЛНР — на два-три километра; северо-восточнее Красного Лимана в ДНР — до трех километров; на флангах Добропольского выступа — до трех километров.

Самые ожесточенные бои сейчас идут северо-восточнее Мирнограда, в районе Добропольского выступа

Быстрое продвижение войск в середине августа, которое тогда казалось полноценным прорывом, вскоре было остановлено и не вызвало краха украинской логистики. Командование ВСУ перебросило туда несколько боеспособных бригад. Но «срезать» выступ, несмотря на частичные успехи в начале осени, не удалось — вопреки заявлениям украинских политиков об «успешном контрнаступлении».

Генеральный штаб и подконтрольные блогеры продолжают рассказывать сказки про «добропольское контрнаступление», которого не существует, за исключением отдельных стабилизационных действий после допущенного из-за лжи в докладах прорыва Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады

К середине октября, когда стало ясно, что вернуть утраченные позиции не удастся, российские подразделения вновь перешли в наступление на флангах и в основании выступа. Помимо Владимировки, куда прорвалась колонна бронетехники, сообщается также о боях за поселок Шахово.

Потеря Шахово, вероятно, поставит крест на планах украинского командования ликвидировать Добропольский выступ и сделает напрасными потраченные резервы, которые могли бы пригодиться под Красноармейском, Купянском и на других направлениях, где российские военные продвигаются вперед.

Срезание выступа так и не состоялось, несмотря на переброску туда дополнительных резервов. Это ставит [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского перед дилеммой — усилить группировку около Доброполья или сосредоточить силы на Покровске «Военная хроника» аналитический проект

«Броня сгорела, но выполнила работу»

Военный эксперт Сергей Полетаев, сооснователь проекта «Ватфор», считает, что ослабление обороны Вооруженных сил Украины под Купянском и Красноармейском связано с решением Александра Сырского перебросить резервы на Добропольский выступ.

Однако, как считает эксперт, он не достиг поставленных целей: несмотря на отдельные успехи в начале осени, российские войска сумели укрепить позиции и нарастить численность на ключевых участках.

«Сырский выдернул резервы, которые сейчас сражаются под Добропольем, из-под Купянска, Покровска и Днепропетровской области. В итоге там все посыпалось — оборонять рубежи практически нечем. Что касается выступа, значительная его часть оставалась в "серой зоне": уверенного контроля с нашей стороны там не было — только отдельные очаги, где закрепилась пехота», — пояснил Полетаев.

После двух месяцев тяжелых боев российское командование сумело насытить этот участок войсками. И произошло это в том числе благодаря погоде Сергей Полетаев военный эксперт, сооснователь проекта «Ватфор»

По мнению эксперта, главная задача российского командования сейчас — стабилизировать фланги Добропольского выступа и расширить его основание в направлении Шахово и Софиевки, а также к западу от Новоторецкого и Никаноровки.

«Если Шахово и Софиевку удастся удержать, выступ можно будет сохранить и даже использовать для дальнейшего продвижения на север. Под Никаноровкой и Новоторецким, насколько понимаю, ситуация сложнее. "Туман войны" мешает оценить обстановку полностью. Думаю, в ближайшие дни информации станет больше», — отметил аналитик.

Полетаев также усомнился в том, что российские войска смогут регулярно использовать бронетанковые удары так же, как под Владимировкой. По его словам, успех той операции объясняется удачным стечением обстоятельств и грамотными действиями командиров на местах: «Владимировку, судя по всему, штурмовали около двух рот — 150-200 человек. Это немало, учитывая, что все лето такие операции проводились малыми пехотными группами по три-четыре бойца. Бронетехника в итоге сгорела, но выполнила задачу».