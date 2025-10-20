Российский военный сбил FPV-дрон ВСУ из охотничьего ружья

Российский боец Андрей Кастараков сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, защищая свое подразделение от воздушной атаки. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

© Lenta.ru

Он заметил беспилотник, оценил угрозу для боевого расчета и отдал команду на укрытие личному составу, отметили в министерстве.

«Мгновенно заняв позицию, ефрейтор Кастараков из охотничьего ружья уничтожил вражеский дрон, предотвратив поражение расчета и орудия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).